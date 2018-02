Mauro Biello se joint à l’équipe nationale

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

L’ancien entraîneur de l’Impact de Montréal, Mauro Biello, a été nommé entraîneur adjoint de l’équipe nationale masculine et il devient également directeur de tout le programme U-23. Biello, un ancien joueur de l’équipe nationale, supervisera le développement des jeunes joueurs et épaulera l’entraîneur-chef John Herdman avec l’équipe senior. « Mauro a une grande passion pour le soccer dans ce pays, a affirmé Herdman. Ayant représenté le Canada à différents niveaux et ayant joué et été entraîneur d’une équipe professionnelle canadienne, il apporte une perspective unique, une expérience approfondie et une sagesse qui influencera grandement le soccer canadien pour les années à venir. » L’équipe canadienne affrontera la Nouvelle-Zélande le 24 mars à Murcia, en Espagne. Il s’agira du premier match officiel de Herdman à la barre de l’équipe depuis sa nomination en janvier dernier.