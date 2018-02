Victoire en finale de hockey des Athlètes de la Russie

Gangneung — Kirill Kaprizov a marqué le but en or en prolongation et les Athlètes olympiques de la Russie ont défait l’Allemagne 4-3 pour remporter le tournoi olympique de hockey masculin. Lors d’un avantage numérique, à mi-chemin en prolongation, Kaprizov a accepté une belle remise de Nikita Gusev pour décocher un tir sur réception précis qui a trompé la vigilance du gardien allemand Danny Aus Den Birken. Après avoir battu la Suède et le Canada, l’Allemagne a vu son conte de fées prendre fin sur une note négative alors qu’elle n’était qu’à 56 secondes de décrocher la première médaille d’or de son histoire en hockey masculin. Sa médaille d’argent représentera malgré tout son meilleur résultat aux Jeux d’hiver dans cette discipline.