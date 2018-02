Les Bruins de Boston acquièrent Rick Nash et Brian Gionta

Boston — Les Bruins de Boston ont ajouté les attaquants Rick Nash et Brian Gionta à leur alignement dimanche.

Les Bostonnais ont aquis Nash dans un échange avec les Rangers de New York. Ils ont cédé en retour un choix de premier tour cette année, le défenseur Ryan Lindgren, et les attaquants Ryan Spooner et Matt Beleskey.

Les New-Yorkais obtiennent aussi un choix de septième tour l’an prochain.

Nash a obtenu 18 buts et 28 points cette saison, en 28 matchs. Il en est à la dernière saison de son contrat et peut accéder à l’autonomie sans compensation cet été.

En 15 campagnes dans la Ligue nationale, l’Ontarien de 33 ans a connu huit saisons de 30 buts ou plus.

Les Bruins sont troisièmes dans la section Atlantique (37-14-8). Ils jouent à Buffalo dimanche soir, et on s’attend à ce que Nash soit en uniforme.

Repêché en 2002

Tout premier choix en 2002, repêché par Columbus, Nash a passé neuf saisons avec les Blue Jackets avant d’être échangé aux Rangers, en 2012. Il totalise 434 buts et 799 points.

Battus à leurs six dernières sorties, les Rangers galèrent avec 59 points en 62 matchs (27-30-5). Ils travaillent ouvertement à leur reconstruction.

La date limite des échanges dans la LNH est lundi, 15 h.

Spooner, 26 ans, a fourni neuf buts et 25 points en 39 rencontres. Boston l’a repêché au deuxième tour en 2010.

Lindgren a été choisi par les Bruins au deuxième tour il y a deux ans. Il en est à sa deuxième saison avec l’Université du Minnesota, dans la NCAA.

Beleskey a fait ses débuts dans la LNH en 2008-2009, avec Anaheim. Il n’avait pas de point en 14 matchs quand les Bruins l’ont cédé à la Ligue américaine, en décembre.

Retour des Olympiques

Brian Gionta se joint lui aussi aux Bruins.

Après avoir acquis Rick Nash plus tôt dimanche, Boston a embauché l’ancien capitaine du Tricolore pour 700 000 $, d’ici à la fin de la campagne.

Gionta était le capitaine des Américains aux Jeux de Pyeongchang, disputant les cinq matchs des siens avant l’élimination en quarts de finale, aux mains des Tchèques.

L’attaquant de cinq pieds sept et 178 livres a joué dans la LNH le plus récemment en 2016-2017 avec Buffalo, prenant part à tous les matchs des Sabres et inscrivant 15 buts et 35 points.

Gionta a participé à 1006 matchs en carrière dans la LNH, dont 303 avec le club montréalais. Il a joué pour le Canadien de 2009-2010 à 2013-2014, après avoir porté l’uniforme des Devils pendant sept saisons.

L’ailier de 39 ans est originaire de Rochester. Avant de passer chez les professionnels, il a joué pour Boston College de 1997 à 2001.

Les Bruins vont accueillir le Canadien samedi soir.