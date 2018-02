Une récolte canadienne exceptionnelle?

Les 29 médailles remportées par le Canada aux Jeux olympiques de Pyeongchang permettent au pays de terminer troisième au tableau des médailles et de battre le record de 26 récompenses olympiques établi il y a huit ans à Vancouver. Mais s’agit-il vraiment d’une récolte exceptionnelle pour la délégation canadienne ? En y regardant de plus près, on constate que non.

« Quels Jeux incroyables ! Nous avons obtenu trois médailles de plus qu’à Vancouver en 2010, quatre de plus qu’à Sotchi en 2014 », s’est réjouie la présidente du Comité olympique canadien, Tricia Smith, au moment de faire le bilan des Jeux qui viennent de se terminer.

Il est vrai que les 29 médailles remportées à Pyeongchang constituent un sommet pour le Canada lors de Jeux d’hiver, après les récoltes de Vancouver en 2010 (26 médailles), Sotchi en 2014 (25) et Turin en 2006 (24).

Ce nouveau record ne tient cependant pas compte du fait que le nombre d’épreuves n’a cessé d’augmenter avec les années, ce qui a donc multiplié les chances de médailles.

Il y avait 78 épreuves olympiques à Salt Lake City en 2002 et le Comité international olympique en a graduellement ajouté 24, dont 16 depuis Vancouver. En Corée du Sud, le Canada a donc remporté 9,5 % des médailles en jeu, un pourcentage égal à celui enregistré lors des Jeux de Turin, mais inférieur à celui de Vancouver (10,1 %).



Récolte égalitaire

En analysant la répartition des médailles, on observe également que le Canada a obtenu plus de podiums à Pyeongchang qu’à Vancouver, mais qu’il y a remporté trois titres de moins (11 médailles d’or en 2018 contre 14 en 2010).



Lors des Jeux qui viennent de se conclure, la délégation canadienne a par ailleurs accompli malgré elle un exploit rarissime. Les 29 médailles du Canada ont été obtenues par un nombre égal d’hommes et de femmes (12 médailles dans les deux cas), alors que cinq autres récompenses ont été gagnées lors d’épreuves mixtes, soit en patinage artistique, en luge et en curling.

Par le passé, les athlètes canadiennes ont souvent obtenu plus de médailles que leurs compatriotes masculins. Ce fut notamment le cas à Salt Lake City, à Turin et à Vancouver.



Spécialités canadiennes

Les médailles canadiennes gagnées à Pyeongchang l’ont surtout été dans des disciplines qui font la renommée du pays sur la scène internationale.

Le ski acrobatique a été la discipline la plus payante pour le Canada, qui est monté sur le podium en ski cross (3 médailles), en bosses (2), en demi-lune et en slopestyle (1 dans les deux cas). Le pays avait connu un succès du même ordre il y a quatre ans à Sotchi, avec 9 médailles.



Fidèle à sa tradition sportive, le Canada a également fait bonne figure en patinage de vitesse sur courte piste (5 médailles), surtout grâce aux exploits de la triple médaillée olympique Kim Boutin.

Le pays a par ailleurs obtenu de meilleurs résultats que par les années passées en patinage artistique et en planche à neige, avec 4 médailles dans chaque discipline.

Depuis Salt Lake City, les patineurs et les planchistes canadiens n’étaient pas parvenus à obtenir plus de 3 récompenses.