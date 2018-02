K-pop, drones et ambiance détendue pour la clôture

Pyeongchang — Concert de K-pop, performances techniques avec des drones, feux d’artifice : la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver 2018 s’est déroulée dimanche dans une ambiance détendue, avec l’extinction de la vasque au stade olympique de Pyeongchang, en Corée du Sud.

Comme pour la cérémonie d’ouverture, l’attention était autant portée vers la scène que dans les gradins.

Les images de la tribune officielle ont ainsi marqué les esprits avec Ivanka Trump, la fille aînée du président américain, assise non loin de la délégation nord-coréenne conduite par le controversé général Kim Yong-chol, et au milieu, le président sud-coréen, Moon Jae-in, et celui du Comité international olympique (CIO), l’Allemand Thomas Bach.

« Au cours des 17 derniers jours, nous avons vécu des Jeux olympiques ancrés dans la tradition et ouvrant la voie de l’avenir », a lancé Thomas Bach au cours son discours.

À l’image du défilé des athlètes, sur des airs de folk, de jazz rock et de rock, et mêlant les athlètes des différentes délégations, la cérémonie s’est déroulée de façon bien plus festive. Les porte-drapeaux sont ainsi rentrés tous ensemble, pour accueillir les délégations.

L’entrée commune des athlètes nord et sud-coréens s’est toutefois faite avec trois drapeaux, celui de la Corée du Nord, de la Corée du Sud et celui symbolisant la Corée unifiée, alors qu’ils avaient défilé sous la même bannière et dans la même tenue pour l’ouverture il y a deux semaines.

En revanche, toujours pas de drapeau russe dans le stade olympique, le CIO refusant dimanche de lever la suspension du comité olympique russe (ROC), après la révélation de deux nouveaux cas de dopage russes aux JO 2018.

Prouesse technique

La cérémonie a donné lieu à une prouesse technique avec la formation dans les airs de la mascotte des JO 2018, le petit tigre blanc Soohorang, progressivement transformée en un coeur.

Comme le veut la tradition des Jeux d’hiver, la cérémonie des médailles des derniers titres décernés en ski de fond (30 km dames et 50 km messieurs) s’est déroulée en plein coeur du stade olympique.

Placée sous le signe de la « nouvelle vague », mettant en lumière des enfants dans de nombreuses petites scènes, la cérémonie a aussi été rythmée par des notes de K-pop avec la chanteuse CL et le boys’ band EXO au micro, faisant monter encore un peu la température dans les tribunes très bien fournies, avec à la fin, un spectacle pyrotechnique.

Plusieurs sportifs, dont le biathlète français Martin Fourcade, la skieuse américaine Lindsey Vonn ou encore le fondeur du Tonga Pita Taufatofua, torse nu et huilé et vêtu de son pagne traditionnel, ont été invités par Thomas Bach dans le stade olympique pour remercier le peuple coréen.

Et c’est finalement à 21 h 53 locales que la vasque olympique s’est éteinte, pour un concert de musique electro.