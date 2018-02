Le Lightning bat le Canadien 4-3 en fusillade

Brayden Point a réussi l’unique filet de la fusillade et le Lightning de Tampa Bay a arraché un gain de 4-3 face au Canadien de Montréal samedi soir au Centre Bell.

Dans la victoire, Nikita Kucherov a connu une soirée d’un but et une aide.

Kucherov, seul joueur dans la LNH à avoir franchi le plateau des 80 points, a participé au but égalisateur de Ryan Callahan au tout début de la troisième période.

Ce but de Callahan a été marqué alors qu’il ne restait que dix secondes à une pénalité mineure à Phillip Danault, qui avait été pris en défaut seulement 14 secondes après Byron Froese dès la première minute de jeu du troisième vingt. Il permettait alors au Lightning de porter le score 3-3.

Kucherov avait profité d’une autre supériorité numérique pour faire vibrer les cordages au deuxième vingt.

Point, avec son 25e au premier vingt, a également déjoué la vigilance d’Antti Niemi.

Dans la défaite, Max Pacioretty a imité Kucherov avec une performance d’un but et une aide.

Enlisé dans une profonde léthargie alors qu’il n’avait pas fait vibrer les cordages à ses 11 dernières parties, Pacioretty a brisé une égalité de 2-2, lors d’une supériorité numérique, avec un peu plus de trois minutes à écouler à la période médiane.

Quelque sept minutes avant qu’il n’enfile son 17e filet de la saison, Pacioretty avait récolté une mention d’aide sur le cinquième but de la saison du défenseur Joe Morrow.

Ce faisant, Pacioretty récoltait au moins deux points dans un match pour la première fois depuis le 25 janvier, contre les Hurricanes de la Caroline, soit la même soirée lors de laquelle il avait marqué son dernier but.

Par ailleurs, il a laissé filer une chance incroyable de mettre fin au match dès la première minute de la prolongation lorsqu’il s’est présenté complètement seul devant Andrei Vasilevskiy. Toutefois, il a tellement hésité devant le colosse portier du Lightning qu’il n’a finalement même pas tiré au filet, déclenchant le mécontentement de plusieurs spectateurs.

Froese, avec son deuxième de la saison, avait donné les devants aux hommes de Claude Julien en première période.

Malgré le revers, Niemi a offert une bonne prestation dans les filets du Canadien après trois sorties difficiles face au Lightning au mois d’octobre, avec les Penguins de Pittsburgh et les Panthers de la Floride.

Samedi, il a bloqué 36 rondelles et s’est montré alerte en troisième période, entre autres face à Point qui s’est présenté complètement seul devant lui en désavantage numérique.

Il a été encore plus étincelant en prolongation alors que le Lightning a profité d’une supériorité numérique à la suite d’une punition à Joe Morrow pour bâton élevé à l’endroit de Tyler Johnson, un geste purement accidentel survenu derrière le filet du Lightning.

De son côté, le Canadien a décoché 32 tirs en direction de Vasilevskiy.

En congé dimanche, le Canadien reprendra le collier lundi soir alors qu’il accueillera les Flyers de Philadelphie dans le troisième de quatre matchs d’affilée au Centre Bell.

Avec quelle formation ? On le saura après 15 h lundi après-midi.