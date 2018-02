Quoi surveiller ce soir aux JO?

Le conte de fées coréen

Le curling n’est pas exactement le sport le plus populaire des Jeux olympiques et il faut habituellement être un sportif de salon pour le moins passionné pour regarder une finale excluant le Canada. Mais si vous aimez les contes de fées, le match pour la médaille d’or opposant les Suédoises aux Sud-Coréennes pourrait vous intéresser. Les favorites locales — qui s’appellent toutes Kim — sont devenues des vedettes du Web pendant les Jeux et leur notoriété exploserait si elles devenaient championnes olympiques.

Curling (F)

À 19 h