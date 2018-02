Ski: la Suisse première championne olympique de slalom parallèle par équipes

Pyeongchang — La Suisse, emmenée par ses médaillés d’argent de slalom Wendy Holdener et Ramon Zenhaeusern, est devenue la première nation championne olympique de slalom parallèle par équipes en battant en finale l’Autriche, samedi aux Jeux de Pyeongchang. La Norvège a décroché la médaille de bronze en dominant la France dans la petite finale. L’équipe helvétique n’a laissé aucune chance à l’Autriche privée de sa superstar Marcel Hirscher et s’est imposée 3-1 avec des victoires de Holdener face à Katarina Gallhuber, de Zenhaeusern face à Michael Matt et de Daniel Yule face à Marco Schwarz. Seule Denise Feierabend s’est inclinée, face à Katharina Liensberger.