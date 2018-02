Kim Boutin sera la porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie de clôture

Photo: Mladen Antonov Agence France-Presse

Pyeongchang — La patineuse de vitesse courte piste Kim Boutin portera le drapeau du Canada lors des cérémonies de clôture des Jeux de Pyeongchang. L’athlète de 23 ans originaire de Sherbrooke s’est révélée l’étoile canadienne en patinage de vitesse sur courte piste, remportant trois médailles à Pyeongchang. Elle a décroché une médaille d’argent à l’épreuve de 1000 mètres et deux de bronze aux épreuves de 500 et 1500 mètres. Ces Jeux olympiques n’ont pas été de tout repos pour Boutin, qui a reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux après que la vedette sud-coréenne Minjeong Choi eut été disqualifiée au 500 m. Certains partisans sud-coréens ont fait porter le blâme à Boutin. Malgré tout ce qu’elle a vécu, Boutin est devenue la première patineuse de vitesse courte piste canadienne à gagner trois médailles individuelles lors de mêmes Jeux olympiques. Les danseurs sur glace Tessa Virtue et Scott Moir ont conjointement porté le drapeau du Canada lors des cérémonies d’ouverture.