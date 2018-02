«Nous n’avons pas d’excuse» pour la défaite en demi-finale olympique de hockey

Pyeongchang — Jour historique pour le hockey sur glace allemand ! Les jaune et noir ont réussi un exploit en éliminant le Canada, double tenant du titre, en demi-finale du tournoi olympique vendredi.

Les Allemands, que personne n’attendait à ce niveau de la compétition, disputeront leur première finale olympique. Ils affronteront dimanche les athlètes olympiques de Russie, qui de leur côté n’avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis 20 ans. Les Russes ont les faveurs des pronostics.

Certes, sans leurs meilleurs joueurs retenus par la Ligue nationale, les Canadiens ne sont plus aussi impressionnants que lors des précédents JO, comme l’a prouvé leur pénible victoire en quarts contre la Finlande (1-0), mais la performance des Allemands n’en reste pas moins admirable.

Ce genre de match

« Il semble que tous leurs tirs sont entrés en début de match, a expliqué l’entraîneur-chef du Canada, Willie Desjardins, au National Post. C’était un de ces matchs où l’équipe adverse a lancé des rondelles au filet et elles sont entrées. »

« Nous n’avons pas d’excuse, a cependant affirmé l’attaquant Andrew Ebbett. C’est une demi-finale olympique, nous avions la chance de jouer pour l’or et nous n’avons simplement pas livré la marchandise. »

Comme ils l’avaient fait contre la Suède en quarts de finale, les Allemands ont pris assez d’avance (3-0, puis 4-1) pour résister au furieux retour des Canadiens en troisième période.

« Nous sommes fâchés et déçus, a dit le capitaine de l’équipe canadienne, Chris Kelly, au Globe and Mail. Il faut donner le crédit aux Allemands. Ils ont été la meilleure équipe pendant 40 minutes. Ils ont exploité leurs chances. Nous avons fait une belle remontée dans les 20 dernières minutes, mais nous nous sommes creusé un trou trop profond. »

« Oh mon Dieu, je suis sans voix ! Je ne sais pas quoi dire, c’est irréel pour moi pour le moment. On est sûr d’avoir une médaille, c’est incroyable », s’est exclamé le défenseur Frank Hordler à sa sortie de la glace.

« Pour le moment, je ne réalise pas, ajoutait l’attaquant Patrick Hager. On a accompli tellement de travail, fait tellement d’efforts dans tous nos matchs… Ça me donne la chair de poule. Juste le fait de se dire que je vais jouer pour une médaille d’or dans une finale olympique, pour nous, c’est la plus grande chose que l’on peut accomplir. »

L’Allemagne avait remporté la médaille de bronze en 1932 à Lake Placid, et l’Allemagne de l’Ouest a empoché le bronze en 1976 à Innsbruck, seules médailles olympiques du pays dans ce sport.

« Ils étaient meilleurs ce soir », a regretté l’attaquant canadien Rob Klinkhammer. « On n’a pas d’excuses, on doit être prêt pour de tels matchs. C’était l’un des plus gros matchs de notre vie et nous n’avions aucune raison de ne pas être prêts. Bravo à eux. »