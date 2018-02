Jocelyne Larocque s’excuse d’avoir retiré sa médaille

La défenseure canadienne Jocelyne Larocque a dit qu’elle regrettait d’avoir retiré sa médaille immédiatement après qu’on la lui eut remise, après la défaite crève-coeur du Canada face aux États-Unis en finale de hockey féminin. Elle a avoué que les émotions avaient pris le dessus jeudi et qu’elle ne souhaitait pas manquer de respect à qui que ce soit. Larocque a ajouté qu’elle prenait son rôle de modèle pour les jeunes filles à coeur et qu’elle souhaitait représenter le Canada de façon sérieuse. « Sur le coup, j’étais déçue du résultat de la partie, et mes émotions ont pris le dessus », a-t-elle dit.