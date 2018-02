Les curleurs canadiens détrônés aussi

Menée par Kevin Koe, l’équipe canadienne de curling masculin s’est inclinée 7-5 devant les Suisses vendredi dans le match pour la médaille de bronze. C’est la première fois que le Canada est exclu du podium en curling par équipes depuis le retour du sport aux Jeux, en 1998. « Je prendrai quelque temps pour me remettre de la douleur causée par cette défaite et le fait de rater une médaille. Mais je suis fier des gars. Nous nous sommes battus », a affirmé Koe. L’équipe féminine, menée par Rachel Homan, ne s’était pas qualifiée pour la ronde des médailles. Le Canada avait remporté l’or chez les hommes et les femmes à Sotchi.