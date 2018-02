Pas de finale olympique pour l'équipe canadienne de hockey

Gangneung — L’Allemagne a poursuivi son parcours miracle aux Jeux olympiques de Pyeongchang, vendredi, prenant la mesure de l’équipe canadienne de hockey masculin 4-3 pour se propulser en grande finale du tournoi.

Mince consolation, le Canada, double champion olympique en titre, pourra tenter de remporter samedi la médaille de bronze face à la République tchèque, qui s’est inclinée 3-0 face aux athlètes olympiques de Russie dans l’autre demi-finale.

Le Canada a mis du temps à se mettre en branle, si bien qu’après 27 minutes de jeu, l’Allemagne menait 3-0.

Tirant de l’arrière 4-1 après deux périodes, les Canadiens ont appliqué une forte pression sur les Allemands en troisième et on put se rapprocher à un but. Le gardien Kevin Poulin, qui a accordé quatre buts en 15 lancers, a été ramené au banc avec 2:23 à faire, mais le Canada n’a pas été en mesure de créer l’égalité.

Il s’agit seulement de la deuxième victoire de l’Allemagne en 30 affrontements contre le Canada aux JO ou aux Mondiaux. La dernière fois, c’était en 1996, un gain de 5-1 au Championnat du monde.

Brooks Macek, Matthias Plachta, Frank Mauer et Patrick Hager ont marqué pour les vainqueurs. Gilbert Brulé, Mat Robinson et Derek Roy ont déjoué Danny aus den Birken, auteur de 28 arrêts.

La seule autre médaille olympique de l’Allemagne aux JO — de bronze — a été récoltée à Innsbruck, en Autriche, en 1976.