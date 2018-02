Longue piste: Kjeld Nuis s’impose au 1000 mètres

Gangneung — Le Néerlandais Kjeld Nuis a coiffé le Norvégien Havard Lorentzen par un poil et a remporté l’épreuve de 1000 mètres en patinage de vitesse longue piste, vendredi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.



Alexandre St-Jean, de Québec, a pris le 11e rang avec un chrono d’une minute et 9,24 secondes (1:09,24), Vincent De Haître, de Cumberland, en Ontario, a suivi au 19e échelon en 1:09,79, tandis que Laurent Dubreuil, de Lévis, a terminé en 25e position en 1:10,03.



Le Sud-Coréen Tae-Yun Kim a ravi la foule en survolant la distance en 1:08,22. Cependant, Lorentzen a immédiatement jeté une douche froide sur les partisans sud-coréens en signant un chrono de 1:07,99 pour l’emporter.



Participant à la dernière vague, Nuis, champion du monde en titre de la distance, a finalement été le meilleur en ralliant l’arrivée en 1:07,95.



Lorentzen avait remporté le 500m, plus tôt cette semaine. Il était alors devenu le premier Norvégien à remporter l’or olympique en longue piste depuis les Jeux de Nagano, en 1998.



Nuis s’était quant à lui imposé au 1500m, le 13 février dernier.