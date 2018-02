Le chant du cygne du combiné alpin

Au programme depuis 1936, l’historique combiné a probablement vécu ses derniers Jeux en 2018. Composée d’une descente et d’une manche de slalom, le combiné alpin ne fait plus recette auprès des télévisions, qui privilégient les formats courts et spectaculaires. Il n’aura plus alors que la saison 2018-2019 de Coupe du monde à vivre. La FIS devrait décider à son prochain congrès, en mai 2018 en Grèce, de le remplacer par l’épreuve par équipe. Les duels, même en modèle réduit d’une quinzaine de portes sur une pente peu exigeante, sont plus évocateurs pour le grand public que les efforts solitaires sous l’égide du chronomètre.