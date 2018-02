Une quatrième médaille d'or pour Darya Domracheva

Pyeongchang — Emmenée par Darya Domracheva, désormais la biathlète la plus titrée de l’histoire aux JO avec quatre médailles d’or, la Biélorussie a causé une petite surprise en s’imposant lors du relais féminin de biathlon.

On attendait l’Allemagne de Laura Dahlmeier, et ce sont finalement les Biélorusses qui ont remporté la mise à l’issue d’une course disputée dans des conditions météorologiques très délicates, devançant la Suède et la France.

La femme de la légende du biathlon Ole-Einar Bjoerndalen fait ainsi aussi bien que son mari et détient maintenant le record de victoires aux JO chez les femmes après ses trois succès de Sotchi.

« Je n’ai pas pensé au record C’est incroyable. Cela veut dire que, le jour où j’ai choisi de mettre des skis et de pratiquer ce sport, c’était une bonne décision. C’est important de croire en soi-même, de croire en son équipe et de surmonter les difficultés. Cela veut aussi dire que toutes les portes sont ouvertes. »