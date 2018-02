Des Noirs aux Jeux blancs

Le discours olympique plaide officiellement l’ouverture, l’équité, l’harmonie. « Vous allez tous nous inspirer, pour vivre en paix et en harmonie, malgré nos différences », disait Thomas Bach, président du Comité olympique international (CIO), lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Pyeongchang.



Nous n’en sommes plus aux Jeux olympiques de Saint-Louis, en 1904, alors qu’on organisa des compétitions séparées pour valider, au nom de la science, les théories raciales que l’on entretenait sur les Noirs et d’autres groupes considérés comme inférieurs.



Reste que pour les Jeux de 2018, sur officiellement 2952 athlètes, on compte seulement 43 Noirs, soit 1,45 %. Si le préambule de la Charte olympique indique bien que « toute forme de discrimination à l’égard d’un pays ou d’une personne fondée sur des considérations de race, de religion, de politique, de sexe ou autres est incompatible avec l’appartenance au Mouvement olympique », il y a pourtant matière à se questionner. D’autant que la participation désormais de pays d’ordinaire relégués du côté de l’oubli tient beaucoup à des vues de l’esprit.



Ngozi Onwumere et ses coéquipiers Akuoma Omeoga et Seun Adigun ont été cette année les premiers à compétitionner pour le Nigeria à des Jeux d’hiver. Ils forment la première équipe africaine à se qualifier pour la compétition de bobsleigh.



Le Nigeria aux Jeux ? Onwumere est une sprinteuse qui a grandi au Texas, où elle mène des études universitaires. Omeoga a passé sa vie aux États-Unis, où elle étudie à l’Université du Minnesota. Adigun est née à Chicago et étudie au Texas.



Au nom de l’Érythrée, Shannon-Obgnai Abeda est le premier à compétitionner à des Jeux d’hiver. Il vit à Fort McMurray. Ses parents s’étaient installés dans l’Ouest canadien avant sa naissance.



On pourrait multiplier les exemples qui révèlent que le haut niveau du sport olympique d’hiver est accessible à tous, à condition d’avoir les moyens de vivre préalablement au Nord.



Mais être du Nord pour gagner les rangs olympiques ne suffit pas apparemment quand on est Noir.



Comment expliquer par exemple qu’un pays comme les États-Unis n’ait jamais vu un seul joueur noir dans son équipe de hockey avant cette année en la personne de Jordan Greenway, 21 ans ? La ligue nationale de hockey, où il aspire à jouer prochainement, ne compte que 24 joueurs noirs sur 879. Remarquez que dans tout le sport universitaire étasunien, si prisé chez nos voisins, le rapport est encore plus faible : 13 joueurs noirs seulement sur 1651.



Le CIO a beau plaider à répétition l’équité entre les nations et les individus qui les composent, les iniquités demeurent criantes. Elles n’étaient d’ailleurs pas pour déplaire au fondateur des Jeux modernes, le baron Pierre de Coubertin.



Dans ses mémoires, publiés en 1936, le baron explique qu’il fut, dès son enfance, « un colonial fanatique ». Il assumait d’ailleurs tout à fait son racisme : « Les races sont de valeur différente, dira-t-il. À la race blanche, d’essence supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance. »



Remarquez qu’il s’oppose aussi à la participation des femmes aux Jeux. Même si elles finissent par y être officiellement admises en 1928, aux Jeux d’Amsterdam, le président honoraire les trouve méprisables. Pour lui, il s’agit d’« olympiades femelles, inintéressantes, inesthétiques et incorrectes ».



Le fondateur des Olympiques modernes ne fut que louangeur à l’égard de l’Allemagne hitlérienne à l’occasion des Jeux de Berlin en 1936. De Coubertin dira alors au sujet de cette olympiade que « cette glorification du régime nazi a été le choc émotionnel qui a permis le développement qu’elle a connu ».



Enchanté au plus haut point par cet hommage que lui rendaient les Olympiques, Adolf Hitler proposera le baron de Coubertin au titre de prix Nobel de la paix.