Le Canada remporte le bronze au relais masculin 5000 mètres

Gangneung — Les Canadiens Charles Hamelin, Samuel Girard, Charle Cournoyer et Pascal Dion ont remporté la médaille de bronze au relais 5000 m, jeudi, aux Jeux de Pyeongchang.

Lors d’une course mouvementée, les patineurs canadiens sont passés du dernier au premier rang avec seulement deux tours à disputer. Les Hongrois et les Chinois ont cependant appuyé sur l’accélérateur pour devancer Girard, qui s’occupait du dernier relais.

Contrairement au relais de 3000 mètres de leurs compatriotes féminines, les Canadiens ont évité les contacts pour rallier le fil d’arrivée en un temps de 6:32,282. La Hongrie est montée sur la plus haute marche du podium en vertu d’un chrono de 6:31,971, ce qui constitue une nouvelle marque olympique. La Chine a suivi en 6:32,035.

Hamelin, de Sainte-Julie, en était à sa dernière course olympique en carrière. Le patineur de 33 ans participait à ses quatrièmes Jeux olympiques et il a gagné une cinquième médaille, égalant du même coup le record canadien de Marc Gagnon et François-Louis Tremblay en patinage de vitesse sur courte piste. En plus de cette médaille de bronze, Hamelin a gagné trois médailles d’or et une d’argent.

Moins d’une heure auparavant, Girard avait pris part à la finale du 500 m, se classant quatrième.