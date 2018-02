Fracture du bassin pour le Canadien Delbosco

Pyeongchang — Le Canadien Christopher Delbosco, victime d’une chute très impressionnante mercredi lors de l’épreuve de skicross des JO-2018, souffre d’une fracture du bassin et de plusieurs côtes cassées, a annoncé jeudi l’équipe olympique canadienne. « À la suite de leur bilan complet, les médecins du Comité olympique canadien ont confirmé que Chris souffre de quatre fractures des côtes, d’une contusion pulmonaire et d’une fracture stable du bassin. Il est toujours en observation à l’hôpital où son état est stable », a écrit la « Team Canada » sur son compte Twitter. Le Canadien avait chuté lors de son 8e de finale mercredi. Arrivé très rapidement sur une bosse, il s’était envolé et avait perdu tout équilibre dans les airs avant de tomber très lourdement, de plusieurs mètres de hauteur. L’épreuve avait aussi été marquée par la blessure du Français Terence Tchiknavorian, évacué de la piste en barquette et conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du tibia.