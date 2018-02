La Suissesse Michelle Gisin gagne le combiné alpin

Pyeongchang — La Suissesse Michelle Gisin a remporté jeudi la médaille d’or du combiné alpin des Jeux de Pyeongchang devant l’Américaine Mikaela Shiffrin (+0.97) et sa compatriote Wendy Holdener (+1.44). La petite soeur de Dominique Gisin, championne olympique de descente à Sotchi-2014, rapporte le premier titre en ski alpin à son pays en Corée du Sud, après trois argent et un bronze. Troisième après la descente, la skieuse d’Engelberg, 24 ans, a signé le quatrième chrono du slalom pour succéder à l’Allemande Maria Höfl-Riesch au palmarès d’une épreuve appelée à disparaître du programme olympique. Gisin a démontré une régularité dont se serait bien inspirée Lindsey Vonn. La star américaine a dominé la descente, mais la « reine de la vitesse » est sortie de piste dès les premiers piquets de la seconde manche. Elle rate ainsi sa dernière occasion de remporter l’or olympique en individuel. À 22 ans, Shiffrin a encore du temps devant elle. Après son sacre sur le géant, elle a remporté l’argent pour se consoler de sa déception du slalom, où elle avait échoué au pied du podium malgré son statut de tenante du titre. Elle pourra certainement regretter sa descente (6e temps), où elle a concédé 1 sec 21/100e à la future vainqueur. Cette troisième médaille olympique — comme Vonn — la place néanmoins à un podium du record pour une skieuse américaine, détenue par Julia Mancuso (4 médailles, dont une en or). En bronze malgré le meilleur temps de la seconde manche, Holdener gagne sa deuxième breloque en Corée, après l’argent du slalom.