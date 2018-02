«Une défaite qui crève le coeur» au hockey féminin

Pyeongchang — Après avoir si souvent tourmenté les États-Unis, les joueuses de l'équipe du Canada se sont inclinées jeudi en finale de hockey féminin des Jeux de Pyeongchang.



Les États-Unis ont brisé la malédiction et remporté la médaille d'or en s’imposant 3-2 en tirs de barrage. Monique Lamoureux-Morando a dénoué l’impasse en marquant le but vainqueur.



Le Canada repart quant à lui avec la médaille d'argent.



Photo: Jung Yeon-Je Agence France-Presse



«Je suis vraiment fière de notre groupe. On a donné notre meilleur, mais c'est dur de célébrer une médaille d'argent», a indiqué très émue la joueuse canadienne Mélodie Daoust, au micro de Radio-Canada.



«C'est dur, on ne gagne pas la médaille d'argent, on perd la médaille d'or, a ajouté quant à elle Marie-Philip Poulin, la capitaine de l'équipe. C'est une défaite qui crève le cœur, c'est dur de perdre en tirs de barrage».



Sur Twitter, Hockey Canada s'est adressé aux joueuses: «Une défaite qui brise le cœur, mais nous et tous les Canadiens sont incroyablement fiers de vous».

Depuis l’apparition du hockey féminin aux JO, les Américaines avaient remporté le premier tournoi, à Nagano en 1998, mais le Canada avait raflé les quatre titres suivants, remportant au passage 24 matchs consécutifs aux Jeux.



Après une défaite crève-coeur en prolongation aux Olympiques de Sotchi, en 2014, les Américaines sont venues de l’arrière pour mettre fin à une domination canadienne vieille de 20 ans.



Tout comme Marie-Philip Poulin l’avait fait pour le Canada en 2014, Lamoureux-Davidson a joué aux héroïnes lors de cette finale.



Après que Monique Lamoureux-Morando eut créé l’égalité alors qu’il restait moins de sept minutes à écouler au troisième engagement, Lamoureux-Davidson s’est avancée lors du sixième tour des tirs de barrage et a déjoué Shannon Szabados, qui était étendue de tout son long sur la glace.



Szabados a fait des miracles du côté canadien, repoussant 40 des 42 tirs dirigées vers elle, avant de céder à trois reprises en tirs de barrage. Haley Irwin et Poulin ont touché la cible en deuxième période pour le Canada.



Hilary Knight a fait mouche en première période pour procurer une avance de 1-0 aux Américaines. Maddie Rooney a quant à elle cédé à deux reprises en 31 lancers.