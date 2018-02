Hirscher quitte le tracé pendant le slalom

Pyeongchang — Coup de théâtre au slalom : Marcel Hirscher, qui était en quête d’une troisième médaille d’or à ces Jeux, a quitté le tracé tôt en première descente, jeudi. L’Autrichien de 28 ans était largement favori, le slalom étant sa spécialité. Paraissant inconfortable, il est sorti de piste avec plus d’une demi-seconde de retard. Hirscher s’est imposé au slalom géant et au combiné, et plusieurs anticipaient une lutte au slalom avec Henrik Kristoffersen, de la Norvège. Hirscher tentait de devenir le quatrième athlète du ski alpin avec trois victoires dans une même Olympiade. Chez les hommes, ça ne s’est pas vu depuis Jean-Claude Killy, il y a 50 ans. Cela faisait plus de deux ans que Hirscher ne complétait pas un slalom — une séquence de 21 courses, incluant sa victoire lors des Mondiaux de 2017. Le Suédois Andre Myhrer a profité des sorties de piste des deux favoris Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen pour remporter la médaille d’or du slalom. Il a devancé le Suisse Ramon Zenhaeusern (+0.34) et l’Autrichien Michael Matt (+0.67). À 35 ans, Myhrer remporte sa deuxième médaille olympique, huit ans après le bronze du slalom à Vancouver, et décroche le plus beau titre de sa carrière.