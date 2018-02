L’Américain David Wise décroche l’or à l’épreuve de demi-lune en ski acrobatique

Bokwang — L’Américain David Wise a remporté la médaille d’or à l’épreuve masculine de demi-lune en ski acrobatique, jeudi, lors des Jeux de Pyeongchang. Sacré champion aux Olympiques de Sotchi en 2014, Wise a défendu son titre de justesse. Après avoir enregistré deux piètres scores de 17,00 et 6,40 après deux manches, Wise a terminé son parcours en force et a offert une performance presque sans faille, récoltant 97,20 points. Alex Ferreira, qui était en tête du classement après deux descentes, a finalement obtenu la médaille d’argent avec une récolte de 96,40 points, son meilleur score effectué à sa toute dernière descente. Le Néo-Zélandais avait la chance de battre son propre score de 94,80 pour s’emparer de la première place, mais une chute lors de la troisième manche l’a fait monter sur la dernière marche du podium. L’Albertain Noah Bowman, qui détenait le troisième rang après deux descentes, s’est écroulé lors de son dernier tour de piste et n’a pas été en mesure de décrocher la médaille de bronze, s’emparant de la cinquième place. Son compatriote, Mike Riddle, d’Edmonton, avait lui aussi bien fait lors de sa première descente, mais des scores de 26,00 et de 27,40 par la suite l’ont relégué au sixième rang.