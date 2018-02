Dure finale olympique pour Blouin

Pyeongchang — Les deux dernières chutes auront eu raison de Laurie Blouin, mercredi soir, en finale de big air. Incapable de terminer l’épreuve, la planchiste de Stoneham a terminé au 12e et dernier rang.

Après avoir presque complété un premier saut phénoménal, Blouin a durement chuté à l’atterrissage sur une fesse déjà sérieusement amochée. Elle est demeurée au sol un long moment avant de se relever et de quitter la piste en claudiquant.

« J’ai fait un “front side 1080” et j’ai été vraiment trop gros. Je suis tombée direct sur ma fesse gauche, où j’avais déjà une contusion. J’ai essayé de ne pas verser de larmes, mais ça faisait vraiment trop mal. Il fallait que ça sorte », a-t-elle raconté.

Contre toute attente, Blouin est remontée au sommet du tremplin pour tenter son second essai. Elle a essayé le même saut avec le même résultat. « Normalement, ce saut-là, c’est dans la poche. Je ne comprends vraiment pas ce qui s’est passé. Je pense que je n’étais pas assez fébrile », a-t-elle dit.

Écartée de facto du podium, la Québécoise a décidé de ne pas tenter un dernier et ultime saut. La ronde finale regroupait douze planchistes, qui ont chacune effectué trois sauts. Deux d’entre eux devaient être différents, et les deux meilleurs scores étaient retenus pour établir le résultat final.

« Ma fesse est vraiment enflée. La saison de compétition n’est pas terminée et je ne peux pas me permettre d’arrêter de courir pendant un mois », a-t-elle souligné.

Blouin n’a donc pas pu décrocher une deuxième médaille à ces jeux. Elle a remporté l’argent la semaine dernière en slopestyle, trois jours après avoir été victime d’une vilaine chute à l’entraînement.

Sa coéquipière Spencer O’Brien, de North Vancouver, en Colombie-Britannique, a totalisé 113,25 points et fini neuvième.

Photo: Jonathan Nackstrand Agence France-Presse

C’est l’Autrichienne Anna Gasser qui est devenue jeudi la première championne olympique de big air. Grâce à un dernier saut exceptionnel, elle a déclassé l’Américaine Jamie Anderson, qui espérait décrocher un troisième titre olympique après l’or du slopestyle cette année et à Sotchi 2014. La surprenante Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott a complété le podium.

Championne du monde de la discipline, Gasser a obtenu un score cumulé de 185,00 points, grâce à un dernier saut exceptionnel, qui lui a valu 96 points, tout près du score maximal de 100.

La discipline particulièrement spectaculaire, qui faisait son entrée cette année au programme olympique, attire beaucoup les jeunes, un public que le Comité international olympique (CIO) tente de charmer. Elle est un pur produit des X Games, la plus grande compétition de sports extrêmes au monde, qui inspire de plus en plus le CIO.

L’athlète s’élance depuis le haut d’un tremplin positionné à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol et est propulsé dans les airs. Il exécute alors un « trick » (figure acrobatique) avant de retomber sur une seconde pente au pied de laquelle le public est amassé.