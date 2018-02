Alex Harvey termine huitième au sprint libre par équipes

Pyeongchang — Alex Harvey ne s’est pas montré trop déçu de son huitième rang à la finale du sprint libre par équipes, obtenu avec son coéquipier Len Valjas.

« Nous sommes quand même contents. C’est sûr que nous espérons toujours faire mieux, mais j’ai vraiment tout donné », a mentionné Harvey. Dernier relayeur du duo canadien, il a franchi la ligne d’arrivée 35,60 secondes après le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo.

L’entraîneur de l’équipe nationale, Louis Bouchard, s’est réjoui d’avoir vu Harvey se démarquer dans les montées. « J’ai aimé voir son punch. Il était capable de réagir. Ça démontre bien pour le 50 kilomètres. »

Son protégé était du même avis. « C’est bon signe. J’avais l’impression d’avoir du punch et de bien skier. J’y ai pris du plaisir », a ajouté celui qui avait fini 8e au skiathlon, 32e au sprint classique et 7e au 15 kilomètres style libre plus tôt dans la quinzaine olympique.

Le sprint par équipes était une bonne façon de compléter la préparation d’Alex Harvey avant la tenue de l’ultime épreuve sur sa liste, le 50 kilomètres style classique, qui aura lieu samedi.

« Aujourd’hui, c’était une pierre deux coups. S’il n’y avait pas eu de course, j’aurais fait des intervalles semblables à ça. C’est une préparation vraiment bonne, mais avant tout on traitait ça comme une course », a-t-il mentionné.