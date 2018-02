Brady Leman monte enfin sur le podium en skicross

Pyeongchang — Quatrième homme à Sotchi il y a quatre ans, Brady Leman s’est offert une revanche éclatante en décrochant mercredi l’or olympique en skicross, une épreuve émaillée de plusieurs chutes spectaculaires et violentes.

Il y a quatre ans, le skieur de Calgary avait été le seul finaliste à ne pas monter sur le podium, monopolisé par un trio de Français.

« Quatrième aux JO, c’est un grand accomplissement, mais, en même temps, vous êtes le premier gars qui n’a pas de médaille… C’est difficile à avaler », a-t-il reconnu.

Il n’en était d’ailleurs pas à son premier malheur avec les Jeux : en 2010, à Vancouver devant son public, il s’était cassé la jambe à la veille de la compétition.

Leman, déjà victorieux de son quart de finale puis de sa demi-finale, s’est imposé devant le Suisse Marc Bischofberger et le Russe sous bannière olympique Sergey Ridzik.

Le Montréalais d’adoption Christopher Del Bosco a, de son côté, lourdement chuté en huitièmes de finale. Voulant profiter de l’avant-dernier saut pour revenir dans la course, il a plutôt perdu le contrôle dans les airs et s’est effondré à l’atterrissage. « On lui soupçonne une blessure au bassin et il a été conduit à l’hôpital », a expliqué l’attaché de presse de l’équipe canadienne de ski cross.