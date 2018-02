Quoi surveiller aux JO?

Émotions sur patins

La compétition de patinage de vitesse courte piste a donné lieu a de grandes émotions depuis le début des Jeux et la dernière journée d’activités à l’aréna de Gangneung ne devrait pas faire exception. Les Québécoises Kim Boutin, Marianne St-Gelais et Valérie Maltais tenteront de monter sur le podium au 1000 m, tandis que Samuel Girard visera l’or au 500 m. Son coéquipier Charles Hamelin, disqualifié plus tôt cette semaine, ne peut plus espérer de médaille individuelle, mais il sera du relais masculin. Et il ne veut pas quitter Pyeongchang les mains vides.





Patinage de vitesse longue piste — 1000 m (F), 500 m (H) et relais (H)



À partir de 5 h