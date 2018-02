Brady Leman remporte l’or en ski cross

Pyeongchang — Il aura fallu quatre ans au Canadien Brady Leman pour obtenir sa rédemption.

Leman, de Calgary, a remporté la médaille d’or en ski cross aux Jeux olympiques de Pyeongchang, mercredi, rachetant sa décevante quatrième position des Jeux de Sotchi en 2014.

Le Torontois Kevin Drury, de Toronto, a terminé au quatrième rang de la grande finale après une chute avec l’athlète olympique de Russie Sergey Ridzik. Ridzik a néanmoins été en mesure de reprendre la course pour terminer derrière Leman et le Suisse Marc Bischofberger.

Drury n’a apparemment pas été blessé et il a crié ses encouragements à Leman avant la cérémonie de podium.

L’Ontarien David Duncan a fini quatrième de la petite finale, se classant huitième au total.

Le Montréalais Chris Del Bosco a chuté plus tôt en qualifications et il a été transporté à l’hôpital où il était conscient et dans un état stable. Un porte-parole de Freestyle Canada a déclaré à la Presse canadienne que Del Bosco avait une possible blessure au bassin.