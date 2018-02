Les États-Unis éliminés par les Tchèques en quarts de finale

Gangneung — Les États-Unis, qui avaient terminé sur le podium des deux derniers tournois olympiques, ont été éliminés dès les quarts de finale par la République tchèque, aux tirs au but (3-2), mercredi aux Jeux de Pyeongchang. Sans les joueurs de LNH, l’effectif américain était constitué de joueurs universitaires ou de vétérans n’évoluant plus dans le Championnat nord-américain. Ceux-ci n’ont pas réussi à trouver la solution face à des Tchèques bien organisés, qui ont pris leur revanche sur les quarts de finale de Sotchi, où ils avaient été sortis par les États-Unis au même stade de la compétition (défaite 5-2). Les États-Unis avaient été finalistes à Vancouver en 2010 et demi-finalistes en 2014 à Sotchi, éliminés de justesse par le futur vainqueur, le Canada (1-0). En demi-finale, la République tchèque affrontera le vainqueur de la rencontre entre les athlètes olympiques de Russie et la Norvège.