Les États-Unis évitent l’élimination précoce

Pyeongchang — Les États-Unis ont su augmenter leur niveau de jeu quand il le fallait : guère convaincants en ronde préliminaire, ils ont réussi mardi à battre la Slovaquie en barrages (5-1) pour se qualifier en quarts de finale du tournoi masculin de hockey. Finlande, Norvège et Allemagne ont aussi décroché leur billet pour les quarts. L’équipe américaine sera opposée à la République tchèque en quarts. Les Américains risquaient d’être éliminés précocement après n’avoir pris que la 3e place de leur groupe en première phase, derrière les athlètes olympiques de Russie et l’étonnante Slovénie. Le dernier titre des États-Unis remonte à 1980, aux Jeux de Lake Placid, où ils avaient notamment réussi le « Miracle sur glace » en battant contre toute attente la grande équipe d’URSS. Dans les autres matchs de barrage, la petite Corée du Sud a inquiété la Finlande, qui ne menait que 3-2 à la fin de la 2e période avant de finalement se détacher pour s’imposer 5-2. Les Finlandais affronteront le Canada en quarts. Le tenant du titre est moins impressionnant que lors des derniers Jeux et devra se méfier de la Finlande, médaillée de bronze à Sotchi.