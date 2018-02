Dopage: Moscou plaide le sabotage

Moscou — Dopé « à l’insu de son plein gré » ? C’est la défense de Moscou après le contrôle positif au meldonium du curleur Alexander Krushelnitsky aux JO de Pyeongchang, un nouveau cas de dopage embarrassant pour la Russie. Mardi, après les précisions apportées sur la nature du produit illicite découvert dans les deux échantillons analysés, du meldonium, Krushelnitsky s’est dit « choqué » par ce qui représente « un énorme coup porté à [sa] réputation et à [sa] carrière ». Et Moscou s’est accroché à sa ligne de défense, à commencer par le ministre des Sports, Pavel Kolobkov : « Il est évident que dans ce cas concret, il n’a pas pu prendre ce médicament interdit intentionnellement, cela n’aurait simplement aucun sens. » L’enjeu est de taille pour la Russie. Car ce contrôle positif, le premier dans le curling pendant des Jeux depuis que ce sport est devenu olympique à Nagano en 1998, intervient alors que le CIO doit décider le 24 février de lever ou non la suspension du Comité olympique russe. En cas de levée de la suspension, les 168 athlètes russes, dénommés officiellement Athlètes olympiques de Russie (OAR), pourraient défiler lors de la cérémonie de clôture des Jeux sous le drapeau russe.