Le relais féminin est disqualifié au 3000 mètres de patinage de vitesse

Gangneung — Jamais l’équipe canadienne de relais féminin n’avait raté le podium depuis l’introduction en 1992 de la courte piste aux Jeux olympiques. Mais elle n’y grimpera pas cette fois-ci. Elle a subi une disqualification en finale à la suite d’une chute collective à cinq tours de la fin.

« Je ne m’attendais zéro à ça. Je suis super déçue de ce résultat, car nous avons travaillé super fort », a indiqué la patineuse Marianne St-Gelais à l’agence Sportcom, consternée par la décision des juges.

« Ce relais, on y allait pour un podium, pour la première place. Nous étions en bonne position pour le faire », a renchéri sa coéquipière Valérie Maltais, tout aussi déçue de la tournure des événements.

Le quatuor unifolié, complété par Kim Boutin et Kasandra Bradette, suivait son plan de match à la lettre. « Nous étions dans la course tout le long et nous avions bien géré. C’était de loin notre meilleure course », croit Bradette.

La chute est survenue après la mi-course. Lors d’un relais difficile, Valérie Maltais n’a pu éviter une patineuse coréenne et a été entraînée dans sa chute. Remise sur patins, elle a donné le relais à ses coéquipières.

Dernière relayeuse, Marianne St-Gelais a terminé la course sans réussir à rattraper le retard perdu. Elle a franchi le fil d’arrivée au quatrième rang, derrière, dans l’ordre, les Sud-Coréennes, les Chinoises et les Italiennes.

Les juges ont pris de longues minutes avant de faire connaître leur décision. Outre les Canadiennes, les Chinoises ont également été disqualifiées, conférant la victoire aux Sud-Coréennes à la grande joie du public. L’Italie a hérité de la médaille d’argent.

Les Néerlandaises, victorieuses de la finale B, ont mis la main sur le bronze.

Selon les arbitres, la faute revenait à Kim Boutin. La patineuse de Sherbrooke, prête à prendre un relais, se serait malencontreusement retrouvée trop près des Chinoises et des Coréennes quand ces dernières se disputaient la victoire dans les derniers mètres avant l’arrivée.

« Sur le finish des Coréennes et des Chinoises, elles ont serré pour protéger leur intérieur et une de nos patineuses était à l’intérieur. Ils ont considéré que Kim était dans les jambes. Elle n’a pas nui ni touché à personne, mais ça enlevait une possibilité à la Chinoise », a expliqué l’entraîneur canadien, Frédéric Blackburn, après avoir discuté avec les officiels.

Frédéric Blackburn était tout aussi atterré que ses athlètes. « Les filles ont travaillé fort depuis les quatre dernières années. Elles ont embarqué dans le relais avec intensité. Elles étaient prêtes et y allaient pour essayer de gagner. Elles ont couru avec confiance, détermination. Ça aurait été une méchante belle fin de course », a-t-il dit.

Hamelin disqualifié

Plus tôt dans la journée, dès la ronde préliminaire du 500 m, Charles Hamelin a perdu tout espoir de remporter une dernière médaille olympique individuelle. Il a été disqualifié pour un contact avec un patineur kazakh. Il avait subi le même sort au 1000 m et au 1500 m.

Quelques minutes plus tard, Samuel Girard a survolé sa vague lors des préliminaires du 500 m masculin. Girard est champion olympique du 1000 m. Kim Boutin, Valérie Maltais et Marianne St-Gelais se sont qualifiées elles aussi pour les courses finales du 1000 m.

Les finales du 1000 m dames, du 500 m messieurs et du relais 5000 m messieurs seront présentées jeudi.