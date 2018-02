Une grande finale par défaut

Le Canada et les États-Unis ont encore une fois prouvé à Pyeongchang qu’ils sont à des années-lumière des autres nations en hockey féminin.

Leur présence en grande finale mercredi soir pour une cinquième fois en six tournois olympiques est une excellente nouvelle pour les partisans, qui verront s’écrire le plus récent chapitre d’une rivalité comme il ne s’en fait plus, mais elle envoie un signal d’alarme aux responsables d’un sport qui manque cruellement de parité.

Une demi-finale olympique devrait en principe donner lieu à une rencontre chaudement disputée entre deux équipes qui font tout ce qu’elles peuvent pour prendre part au match de la médaille d’or.

Lundi, on a plutôt eu droit à une victoire écrasante du Canada face aux athlètes olympiques de Russie. Un 5 à 0 sans histoire, au cours duquel l’identité de l’équipe gagnante n’a jamais fait de doute. Quarante-sept tirs par les joueuses canadiennes, quatorze par les Russes.

Situation identique la veille, lorsque les Américaines ont pulvérisé les Finlandaises en l’emportant par le même score.

Le Canada et les États-Unis se retrouvent donc là où on les attendait depuis le début, en finale. Depuis l’apparition du hockey féminin aux Jeux olympiques de Nagano en 1998, il n’en a jamais été autrement, mis à part cette confrontation Canada-Suède à Turin en 2006, à la suite d’une défaite surprise des Américaines en demi-finale.

À première vue, cette énième finale canado-américaine a de quoi faire saliver n’importe quel amateur de hockey. Le Canada sera en quête d’un cinquième titre olympique de suite, mais les États-Unis ont remporté les trois derniers Championnats du monde en ayant le dessus sur la formation canadienne.

Les deux équipes se détestent, à tout le moins sur la glace, et chacun de leurs affrontements donne lieu à des moments de grande émotion. Parlez-en à la capitaine canadienne, Marie-Philip Poulin, qui a marqué les deux buts qui ont permis à son équipe de vaincre les Américaines en prolongation à Sotchi, il y a quatre ans.

La table est donc mise pour une finale relevée mettant aux prises les meilleures joueuses de hockey au monde, et de loin. Que demander de plus ? Que l’écart entre ces deux équipes intouchables et les autres rétrécisse, au bénéfice du sport.

Prenez la Suède, par exemple. Deuxième en 2006 et troisième quatre ans plus tôt, elle n’est pas du tout dans le coup cette année. Une défaite contre la Suisse au tour préliminaire, un cuisant revers contre la Finlande en quarts de finale et, cerise sur le gâteau, ce match perdu contre la théoriquement inoffensive équipe du Japon en match de classement. Les Suédoises termineront le tournoi au mieux en 7e position.

Pour ce qui est de la Finlande, elle est capable de bonnes choses, mais elle n’est jamais parvenue à se frayer un chemin jusqu’en finale.

Appelé à commenter le parcours des équipes scandinaves, le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, René Fasel, a fait honneur à sa réputation d’homme au franc-parler. « Avec la Norvège, elle [la Suède] autorise les mises en échec. C’est une très mauvaise initiative. L’erreur qu’il ne faut absolument pas faire, c’est quand les femmes essaient de jouer comme les hommes. Les femmes doivent jouer comme des femmes », a-t-il affirmé en conférence de presse, selon ce qu’a rapporté Radio-Canada.

« Les femmes n’arriveront jamais à jouer comme les hommes. Il leur manque la force. Il leur manque la rapidité. Il leur manque le physique », a-t-il ajouté, en soulignant que le programme de hockey suédois va « dans la mauvaise direction ».

Les déclarations de Fasel n’ont rien de délicat, mais elles ont au moins le mérite de reconnaître l’inquiétant problème d’iniquité dans le hockey féminin.

C’est sa manière à lui de dire qu’une finale Canada-États-Unis, c’est bien, à condition que le scénario ne soit pas toujours écrit d’avance.