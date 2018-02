La guerre olympique

La guerre et les exercices guerriers qui s’y substituent, comme la chasse, ont constitué une pépinière pour le développement des sports.

Les épreuves à cheval viennent d’un temps où la cavalerie exigeait une adresse d’exception. L’aviron, lui, est directement adapté des pratiques de la marine. Le javelot ou le tir à la cible, que ce soit à la carabine comme à l’arc, miment des gestes guerriers évidents, tout comme l’escrime, bien entendu.

La lutte n’est pas tombée du ciel non plus. Si la distance prise entre la pratique de ces sports et leurs origines guerrières apparaît indéniable, il reste difficile de ne pas percevoir la très forte filiation militaire d’un sport d’hiver tel le biathlon.

Dans l’Antiquité, on chasse déjà chaussé de skis. Au Moyen Âge, dans les pays scandinaves et en Russie, des skieurs armés sont compris dans les effectifs militaires. À l’époque où l’Europe est déchirée par les armées de Napoléon, le Danemark et la Norvège utilisent des bataillons à ski contre les forces royales suédoises. Les Italiens en particulier développent très tôt des brigades à ski, tout comme les Suisses et les Austro-Hongrois.

Encore aujourd’hui, beaucoup d’armées nationales forment des soldats à ski, dont les pays scandinaves, les États-Unis, la France, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et la Suisse.

Et c’est bien à titre d’exercice militaire que le biathlon est d’abord présenté et valorisé dans le cadre d’épreuves sportives. En 1924, pour les premiers Jeux olympiques d’hiver, à Chamonix, la « patrouille militaire à ski » fait partie du programme olympique en tant que sport officiel. Mais ce n’est plus qu’un sport de démonstration aux Jeux de 1928, de 1936 et de 1948. La discipline sera réintroduite dans les épreuves olympiques seulement à compter de 1960, alors que la Seconde Guerre mondiale est encore bien ancrée dans les consciences.

La Seconde Guerre mondiale a fixé l’image de skieurs capables d’être ausside féroces combattants. De décembre 1939 à janvier 1940 fait rage, en Finlande, la bataille de Suomussalmi. Les forces armées soviétiques sont refoulées. Ses 45 000 soldats sont vaincus par 11 000 soldats finlandais, pour plusieurs munis de skis, ce qui facilite leur déplacement et accroît leur capacité de feu.

Moscou va prendre une nouvelle mesure de l’hiver en temps de guerre en prenant elle aussi appui sur des skis pour repousser les armées d’Hitler. En décembre 1941, la contre-attaque des divisions sibériennes pour libérer Moscou des serres des nazis se joue en bonne partie à ski. Les Sibériens fondent à ski sur les soldats allemands. Les images de leurs actions restent parmi les plus étonnantes du conflit.

Le biathlon n’apparaît aux Jeux olympiques d’hiver qu’en 1960, où il ne compte d’abord que pour une épreuve.

Aujourd’hui, six épreuves sont au programme : sprint, poursuite individuelle, départ en ligne, relais hommes et dames, et relais mixte. Les Olympiques, bien entendu, ce n’est pas une raison pour faire la guerre. Mais c’est aussi, en quelque sorte, une façon de ne pas l’oublier.