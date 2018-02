Quoi surveiller aux JO?

Dernière chance

Les patineurs Marianne St-Gelais et Charles Hamelin, qui en sont à leurs derniers Jeux olympiques, n’ont plus qu’une chance d’obtenir une médaille individuelle à Pyeongchang. Leur quête débute mardi matin avec les qualifications du 1000 mètres chez les femmes et du 500 mètres chez les hommes. L’avant-dernière journée de compétition en courte piste se conclura par la grande finale du relais féminin, où les Canadiennes auront fort à faire pour battre les Coréennes, championnes olympiques en titre et, bien sûr, favorites locales.

Patinage de vitesse courte piste

Qualifications du 1000 m (F) et 500 m (H) à partir de 5 h

Finale du relais féminin à 6 h 30