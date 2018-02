Les Canadiens Kripps et Kopacz décrochent l'or en bobsleigh à deux

Les équipages du Canadien Justin Kripps et de l’Allemand Francesco Friedrich ont terminé ex aequo pour s’assurer la médaille d’or en bobsleigh à deux aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang.

L’athlète de la Colombie-Britannique et son freineur ontarien Alex Kopacz ont terminé à égalité avec les Allemands Friedrich et Thorsten Margis à l’issue des quatre manches de l’épreuve en trois minutes et 16,86 secondes (3:16,86).

L’équipage letton d’Oskars Melbardis et Janis Strenga a obtenu la médaille de bronze, à cinq centièmes des vainqueurs.

Les trois équipages canadiens ont terminé parmi les 10 premiers. Nick Poloniato et Jesse Lumsden ont pris la septième place, en 3:17,74. Christopher Spring et le vétéran freineur Lascelles Brown, âgé de 43 ans, ont quant à eux conclu en 10e place, en 3:18,24.

Kripps rejoint Pierre Lueders, médaillé d’or aux Jeux de Nagano en 1998, parmi les seuls champions olympiques en bob à deux. Lueders et son freineur David MacEachern avaient aussi terminé à égalité au premier rang, avec les Italiens Günther Huber et Antonio Tartaglia.

D'autres détails suivront.