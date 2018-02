Retour en selle de la capitaine Homan

L’équipe de curling de la capitaine canadienne Rachel Homan a retrouvé le sentier de la victoire au cours de la fin de semaine. Après un début difficile de trois revers consécutifs, les Canadiennes ont signé trois victoires contre les Américaines (11-3), les Suissesses (10-8) et les Japonaises (8-3) pour se hisser au quatrième rang de la ronde préliminaire, ex aequo avec la Chine. L’équipe masculine a encaissé deux revers en fin de semaine. D’abord une défaite de 5-2 aux mains de la Suède samedi et un échec de 8-6 contre la Suisse dimanche. Elle trône au second rang, derrière la Suède, avec une fiche de quatre victoires et de deux défaites.