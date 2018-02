Le Canada peu convaincant

Photo: Julio Cortez / Pool / Associated Press

Gangneugn — Équipe Canada a signé un gain peu convaincant de 4-0 face à la Corée du Sud, dimanche. Les buts tardifs de Maxim Lapierre et de Gilbert Brule ont donné un mince lustre à la victoire du Canada, qui a été bien lent à s’imposer. L’unifolié compte 20 podiums olympiques. Les Sud-Coréens, qui ont sept Nord-Américains dans leurs rangs, en étaient seulement à un troisième match aux Olympiques. Il y a quatre ans, il n’y avait pas de machine à aiguiser les patins en Corée du Sud. Avec un dossier de deux victoires et une défaite, le Canada a sa place en quarts de finale, mercredi, mais l’adversaire est à déterminer. Plus tôt dimanche, la République tchèque a défait la Suisse pour s’assurer de finir première dans le groupe A, avec huit points. La Suède a vaincu la Finlande 3-1. Quant aux Allemands, ils ont battu la Norvège 2-1.