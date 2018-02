Quoi surveiller aux JO

Départ crucial

Assurez-vous de bien programmer votre réveille-matin si vous voulez assister aux performances des Québécois Laurent Dubreuil et Alex Boisvert-Lacroix, qui prendront part lundi matin au 500 m en patinage de vitesse longue piste, puisque chaque course dure un peu plus de 30 secondes. Dubreuil a remporté une médaille d’or sur la distance cette année en Coupe du monde, tandis que Boisvert-Lacroix, un grand gaillard de 6 pieds 3 pouces, 200 livres, a gagné deux titres. Dans une course d’un tour et quart, inutile de dire qu’ils devront connaître un bon départ.



Patinage de vitesse longue piste — 500 m (H)

À partir de 6 h 50