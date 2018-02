Le patineur de vitesse Samuel Girard remporte la médaille d’or du 1000m

Gangneung — Le jeune patineur de vitesse courte piste Samuel Girard a confirmé son énorme potentiel en remportant la médaille d’or au 1000 mètres des Jeux olympiques de Pyeongchang.



Girard, de Ferland-et-Boilleau, a dominé la finale en une minute 24,650 secondes.



L’Américain John-Henry Krueger a obtenu la médaille d’argent tandis que le Sud-Coréen Seo Yira a complété le podium.



Girard, âgé de seulement 21, avait terminé quatrième de sa vague demi-finale mais il a accédé à la finale lorsque son coéquipier Charles Hamelin a écopé d’une pénalité.



Girard avait déjà terminé au pied du podium en finale du 1500 mètres plus tôt cette semaine.



Hamelin, qui participe à ses quatrièmes et derniers Jeux, ne pourra donc pas ajouter le titre olympique de 1000m à son palmarès, lui qui avait déjà obtenu l’or au 500m à Vancouver en 2010 et au 1500m à Sotchi en 2014.



Hamelin, âgé de 33 ans, avait fracassé le record olympique de la distance lors des préliminaires, mardi, avec un chrono de 1:23,407.