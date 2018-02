Retour au naturel des Russes et des Américains

Les athlètes olympiques de Russie se sont bien repris après l’humiliation de leur défaite initiale et ils ont passé leurs nerfs sur la petite Slovénie, laminée 8-2 vendredi dans le tournoi de hockey sur glace messieurs de Pyeongchang. Les Américains ont eux aussi relevé la tête en battant vendredi la Slovaquie 2-1, grâce à deux buts de Ryan Donato, joueur universitaire qui joue et étudie cette année à la prestigieuse Université de Harvard. La rencontre entre la Russie et les États-Unis, samedi, sera décisive pour la qualification dans ce groupe B.