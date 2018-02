«Il me manquait juste une petite étincelle», confie Alex Harvey

Alex Harvey devra encore patienter pour offrir une première médaille olympique au Canada en ski de fond masculin.

L’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges a fourni un bel effort, mais ce ne fut pas suffisant pour lui assurer une place sur le podium. Il s’est classé au septième rang de l’épreuve du 15 km style libre disputée vendredi.

« J’ai eu une bonne course, même une très bonne course, a estimé Harvey. Il me manquait juste une petite étincelle pour aller chercher le podium. »

« Je pense avoir trouvé le bon rythme pour être dans le coup […], mais il en manquait un peu pendant le dernier tour. J’ai donné tout ce que j’avais aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Il reste encore trois épreuves à Harvey pour espérer offrir une première médaille olympique au Canada en ski de fond masculin : le relais dimanche, le sprint en équipes mercredi et le 50 kilomètres en style classique, dont il est champion du monde en titre, le 24 février.

Vendredi, il a dit croire qu’il pourra obtenir du succès d’ici la fin des Jeux de Pyeongchang. « Parfois, il s’agit juste d’avoir une journée spéciale où on se lève avec une mission. Je suis bien concentré et je suis confiant pour le 50 km. »

Deux spectacles

Pour le reste, ce 15 km style libre a donné lieu à un excellent spectacle, autant grâce au groupe de tête que grâce à celui qui a terminé loin derrière.

Le Suisse Dario Cologna a confirmé sa place incontestable parmi les plus grands fondeurs de l’Histoire en décrochant sa quatrième médaille d’or olympique. Il a devancé le Norvégien Simen Hegstad Krueger et le Russe Denis Spitsov.

Alors que les skieurs de tête avaient terminé leur course depuis un bon moment, des athlètes représentant des pays qui n’ont pour la plupart jamais vu de neige ont fait leur entrée dans le stade, arrêtant le chrono avec près de 20 minutes de retard sur le temps de référence.

Les spectateurs ont chaudement applaudi les compétiteurs mexicain, colombien, portugais et équatorien, mais ils ont réservé un accueil spécial à l’athlète des îles Tonga, Pita Taufatofua, qui s’est mis au ski de fond en janvier 2017 alors qu’il n’avait auparavant vu de la neige qu’une fois dans sa vie.

Il a terminé 114e, mais il a assurément fait parler de son petit État polynésien d’environ 100 000 habitants.