Quoi surveiller aux JO

Foncer tête première

Plusieurs se demandent encore ce qui motive des êtres humains à se mettre à plat ventre sur une planche et à descendre une piste à plus de 100 km à l’heure, mais ceux qui osent le faire donnent assurément un bon spectacle. La compétition de skeleton se conclut samedi matin avec la présentation des deux dernières descentes chez les femmes, et deux Canadiennes peuvent encore aspirer au podium : Elisabeth Vathje et Jane Channell.

Skeleton

Samedi, à partir de 6 h 20