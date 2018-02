Alex Harvey rate le podium; Patrick Chan chute

Pyeongchang — Alex Harvey devra encore patienter pour espérer offrir une première médaille olympique au Canada en ski de fond masculin.

Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, a fourni un bel effort mais ce ne fut pas suffisant pour lui assurer une place sur le podium. Il s’est classé au 7e rang de l’épreuve du 15 km style libre, vendredi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Le Suisse Dario Cologna, âgé de 31 ans, s’est montré dominant et il a remporté une troisième médaille d’or d’affilée sur cette distance. Il a devancé le Norvégien Simen Hegstad Krueger et le Russe Denis Spitsov.

« J’ai eu une bonne course, même une très bonne course, a estimé Harvey. Il me manquait juste une petite étincelle pour aller chercher le podium. »

Graeme Killick, de Fort McMurray, en Alberta, a terminé en 38e position, tandis que Knute Johnsgaard, de Whitehorse, au Yukon, et Devon Kershaw, de Sudbury, en Ontario, ont connu des journées difficiles, se classant respectivement 69e et 71e.

Il reste à Harvey encore trois épreuves pour espérer offrir une première médaille olympique au Canada en ski de fond masculin : le relais, dimanche, le sprint en équipes, mercredi, et le 50 kilomètres en style classique, où il est champion du monde en titre, le 24 février.

«Je déteste le triple Axel»

Le patineur artistique Patrick Chan a fait une chute en tentant son triple Axel pendant le programme court, vendredi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang, et il occupe le sixième rang avant le programme libre de samedi.

Le triple champion du monde a obtenu une note de 90,01 points, soit à plus de 21 points du meneur, le Japonais Yuzuru Hanyu.

L’Espagnol Javier Fernandez occupe la deuxième positon et le Japonais Shoma Uno se retrouve au troisième rang.

S’exécutant sur la musique de Dust in the Wind, le Torontois de 27 ans a amorcé sa routine avec une quadruple boucle piquée bien exécutée. Sa chute sur son triple Axel lui a toutefois coûté d’importants points.

« Oui, je déteste le triple Axel, a déclaré Chan, qui en est à ses derniers Jeux olympiques. On m’a bien récompensé pour mes qualités de patineur, mais pas pour le triple Axel. »

L’Albertain Keegan Messing est au 10e rang après le programme court.

Déceptions



La planchiste canadienne Meryeta O’Dine a été contrainte de déclarer forfait lors de l’épreuve de snowboard cross après avoir subi une commotion cérébrale à l’entraînement plus tôt cette semaine.

La Britanno-Colombienne a avoué qu’elle était déçue mais qu’il s’agissait de la meilleure décision pour sa santé.

« Comme athlète, tu veux toujours repousser tes limites, mais c’est important d’arrêter quand il le faut, a-t-elle dit dans un communiqué. Je suis fière d’avoir fait le voyage ici. »

Aucune Canadienne ne s’est qualifiée pour la grande finale dans cette épreuve. La Britanno-Colombienne Tess Critchlow a pris le 9e rang.

Dustin Cook, de Lac-Sainte-Marie, a réalisé la meilleure performances des Canadiens en super-G, se classant 9e en une minute 25,23 secondes. L’Autrichien Matthjias Mayer a triomphé.

Manuel Osborne-Paradis d’Invermere, C.-B., a terminé 22e, Broderick Thompson, de Whistler, C.-B., 23e et le Torontois Jack Crawford a quitté le parcours au début du tracé et n’a pas terminé l’épreuve.

Les difficultés de Rachel Homan se sont poursuivies à ses débuts olympiques alors que son quatuor d’Ottawa s’est incliné 9-8 face au Danemark en bout supplémentaire.

L’équipe de Homan, championne du monde en titre, n’a toujours pas savouré la victoire en trois matchs.