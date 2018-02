Un nouveau titre olympique pour les Pays-Bas en patinage de vitesse

Pyeongchang — La patineuse de vitesse longue piste Esmee Visser a offert une autre médaille d’or aux Pays-Bas en remportant l’épreuve du 5000 mètres aux Jeux olympiques de Pyeongchang.



Elle a triomphé en six minutes 50,23 secondes, 1,62 seconde devant la Tchèque Martina Sablikova. La médaille de bronze est allée à la Russe Natalia Voronina.



Les Canadiennes Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann, toutes deux d’Ottawa, se sont classées respectivement 5e et 6e.



Les patineurs néerlandais ont maintenant remporté six des sept finales disputées à Pyeongchang. Le seul titre qui leur a échappé, celui du 10 000 mètres, est allé au Canadien Ted-Jan Bloemen, qui est né aux Pays-Bas mais qui a la citoyenneté canadienne.