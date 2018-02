La sensation Oeberg

Photo: François-Xavier Marit Agence France-Presse

Pyeongchang — À la surprise générale, la Suédoise Hanna Oeberg, sans aucune victoire en Coupe du monde au compteur, a été sacrée championne olympique de l’individuel dames en biathlon, jeudi à Pyeongchang. À 22 ans, Oeberg, classée 58e au classement général de la Coupe du monde, a causé une énorme sensation, se payant le luxe de dominer des cadors comme la Slovaque Anastasia Kuzmina, médaillée d’argent pour la deuxième fois après sa deuxième place sur la poursuite lundi, et surtout l’Allemande Laura Dahlmeier, victorieuse du sprint et de la poursuite, mais qui a dû se contenter du bronze. « Je me suis impressionnée moi-même et je suis très surprise. Je n’y aurais jamais cru avant, et gagner cette course est juste incroyable. »