Hockey féminin: le Canada arrache une victoire de 2-1 contre les États-Unis

Gangneung — L’équipe canadienne de hockey féminin a maintenu sa fiche parfaite au tournoi des Jeux olympiques de Pyeongchang grâce à une victoire chèrement acquise de 2-1 contre les États-Unis jeudi.

Meghan Agosta et Sara Nurse, toutes deux en deuxième période, ont inscrit les deux buts du Canada.

La réplique américaine est venue de Kendall Coyne au troisième vingt.

Dans les buts du Canada, Geneviève Lacasse a réalisé 44 arrêts. L’un d’eux a été réussi aux dépens de Jocelyne Lamoureux-Davidson sur un tir de pénalité pendant la période médiane.

Les Canadiennes ont obtenu 23 tirs sur Maddie Rooney.

Le Canada et les États-Unis étaient déjà assurés de participer à la ronde demi-finale après avoir gagné leurs deux premiers matchs du groupe A, qui réunit les quatre meilleures nations au monde.

La Finlande termine troisième

Michelle Karvinen a trouvé le fond du filet deux fois en avantage numérique et la Finlande a battu les Athlètes olympiques de la Russie 5-1, jeudi, lors du tournoi de hockey féminin des Jeux de Pyeongchang.

La Finlande a terminé au troisième rang du Groupe A, derrière le Canada et les États-Unis, et elle se mesurera à la Suède en quarts de finale, samedi. L’équipe gagnante croisera ensuite le fer en demi-finale avec le Canada, qui est quadruple champion olympique en titre.

Les Athlètes olympiques de la Russie joueront pour leur part contre la Suisse et la formation gagnante disputera la victoire aux États-Unis.

Riikka Valila et Pera Nieminen ont toutes deux récolté un but et une mention d’assistance pour la Finlande alors que Minamarri Tuominen a ajouté un filet. La gardienne Noora Raty a conclu la rencontre avec 24 arrêts pour signer un huitième triomphe en carrière aux Jeux olympiques.

Anna Shokhina a privé Raty d’un blanchissage à 4:50 du troisième engagement.

Karvinen a ouvert le pointage à 17:47 du premier tiers, après que Lyudmila Belyakova eut été chassée pour rudesse. Karvinen a refait le coup dès la 20e seconde de la deuxième période.