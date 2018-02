Médaille d'or pour Ted-Jan Bloemen au 10 000 mètres

Gangneung — Cette fois, c’est le Canadien Ted-Jan Bloemen qui a eu le dessus sur le Néerlandais Sven Kramer.



Bloemen a décroché la médaille d’or lors de l’épreuve du 10 000 mètres en patinage de vitesse sur longue piste, jeudi, lors des Jeux de Pyeongchang.



Les deux patineurs avaient croisé le fer au 5000 mètres, dimanche, et Kramer avait réussi à résister à Bloemen, qui s’était contenté de la médaille d’argent. Quatre jours plus tard, le Canadien n’a laissé aucune chance à ses adversaires, parcourant les 10 000 mètres en 12:39,77.



Au passage, Bloemen a établi un nouveau record olympique, qu’il a ajouté à son record olympique réussi en novembre 2015, à Salt Lake City (12:36,30).



Le Néerlandais Jorrit Bergsma a raflé la médaille d’argent grâce à un chrono de 12:41,98 alors que Nicola Tumolero s’est octroyé la médaille de bronze en vertu d’un temps de 12:54,32. Kramer a pour sa part été relégué au sixième rang.



Le Canadien Jordan Belchos, de Toronto, a profité de la débandade du légendaire patineur néerlandais pour se hisser parmi le top-5. Belchos a temporairement mené cette épreuve et il a finalement terminé cinquième, en 12:59,51.



Les Pays-Bas avaient balayé les cinq premières épreuves en patinage de vitesse sur longue piste depuis le début des Jeux de Pyeongchang.