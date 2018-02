Départ dans l’équipe de la Jamaïque

Pyeongchang — L’entraîneuse-pilote de l’équipe olympique jamaïcaine de bob à deux dames, l’Allemande Sandra Kiriasis, a quitté son poste à quelques jours de son entrée en piste, a-t-on appris auprès de la Fédération jamaïcaine, qui n’a pas précisé les raisons de son départ. Carrie Russell , Audra Segree et Jazmine Fenlator-Victorian vont tenter de rééditer l’exploit de leurs illustres aînés qui s’étaient qualifiés pour la première fois de l’histoire de l’île des Caraïbes à des Jeux olympiques, à Calgary en 1988. Le conte de fées a été popularisé au cinéma en 1993 avec le film Les apprentis champions. Les entraînements doivent débuter samedi, et les qualifications auront lieu mardi et mercredi.