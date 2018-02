Le Canada au pied du podium en luge double

Pyeongchang — Les Canadiens Tristan Walker et Justin Snith ont terminé cinquièmes de la compétition de luge double, mercredi.

Walker, de Cochrane en Alberta, et Snith, de Calgary, ont conclu l’épreuve avec un temps combiné de 1 minute 32,369 secondes pour leurs deux descentes. Les Allemands Tobias Wendl et Tobias Arlt ont défendu avec succès leur médaille d’or olympique acquise en 2014 en obtenant un chrono de 1 minute 31,697 secondes. Les Autrichiens Peter Penz et Georg Fischler ont remporté la médaille d’argent en vertu d’un temps de 1 minute 31,785 secondes. Les Allemands Toni Eggert et Sascha Benecken ont complété le podium (1 minute 31,987 secondes).

Walker et Snith ont pris la quatrième position lors des Jeux de Sotchi, en 2014, ratant le podium par cinq centièmes de seconde.

Pas plus tard que mardi, Alex Gough, de Calgary, a décroché la première médaille olympique de l’histoire du Canada en luge lorsqu’elle a mis la main sur la médaille de bronze lors de l’épreuve féminine.

Walker et Snith occupaient le quatrième échelon au terme de leur première descente, franchissant la ligne d’arrivée en un temps de 46,134. Ils accusaient un mince retard de 0,203 seconde sur le duo en troisième position.

Les Canadiens ont perdu du terrain lors de leur deuxième descente, montrant le sixième temps (46,235).

Prenant part à leurs troisièmes Jeux olympiques, Walker et Snith ont terminé 15e aux Jeux de Vancouver, en 2010.

Le duo revendique trois médailles en luge double lors des Mondiaux, dont une de bronze à Lake Placid, en décembre.